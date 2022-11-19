Железную леди из Украины побили: как это произошло

Марина Мороз уступила Дженнифер Майе

В Лас-Вегасе прошел вечер смешанных единоборств, в рамках которого в октагон вышла украинка Марина Мороз, которая стала первой представительницей UFC в Playboy.

Соперницей нашей спортсменки была Дженнифер Майя из Бразилии. Бой вышел довольно зрелищным, где небольшой перевес был у представительницы Бразилии. После трех раундов судьи единогласно отдали победу Майи — 30-27, 29-28, 29-28.

Свою карьеру в UFC в 2015 году Марина Мороз, по прозвищу Железная леди, начала в весе до 52 кг, и ее победный бой сразу же стал лучшим выступлением вечера. Сейчас в активе 31-летней Мороз 11 побед, и уже четыре поражения.

Ранее сообщалось, что предателя Украины вышвырнули из UFC.

Напомним, украинский боец Людвик Шолинян уступил в своем втором поединке в UFC.