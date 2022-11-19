Залізну леді з України побили: як це сталося

Марина Мороз поступилася Дженніфер Майї

У Лас-Вегасі відбувся вечір змішаних єдиноборств, у рамках якого в октагон вийшла українка Марина Мороз, яка стала першою представницею UFC у Playboy.

Суперницею нашої спортсменки була Дженніфер Майя із Бразилії. Бій вийшов досить видовищним, де невелику перевагу мала представниця Бразилії. Після трьох раундів судді одноголосно віддали перемогу Майї — 30-27, 29-28, 29-28.

Свою кар’єру в UFC у 2015 році Марина Мороз, на прізвисько "Залізна леді", почала у вазі до 52 кг, і її переможний бій відразу ж став найкращим виступом вечора. Наразі в активі 31-річної Мороз 11 перемог, і вже чотири поразки.

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