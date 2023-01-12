"Україночка": зірка ММА одягла патріотичне бікіні (фото)

Українка частенько радує фанатів гарячими фото

Відома дівчина-боєць UFC Марина Мороз, яка нещодавно провела важкий бій проти Дженніфер Мая з Бразилії, знову захопила публіку своєю красою.

На своїй сторінці в Instagram Мороз опублікувала гарячий знімок, зроблений на пляжі в Маямі (США). На фото зірка змішаних єдиноборств позує у патріотичному бікіні з жовтим низом та синім верхом.

" Україночка", — коротко прокоментувала знімок Марина.

Марина Мороз у Майамі

Знімок за кілька годин зібрав тисячу лайків та десятки захоплених коментарів. Підписники нахвалювали не лише фігуру спортсменки, а й кольори, які вона підібрала для нової публікації в соцмережах: "Чарівна", "Сильна і красива", "Вогонь", "Неймовірна", "Справжня українська красуня".

Марина Мороз

Нагадаємо, в останньому бою Мороз поступилася Маї одностайним рішенням суддів — 30-27, 29-28, 29-28. Перед цією дуеллю українка елегантно обійшла заборону на національний прапор, який діє в UFC. Раніше Марина стала першою представницею найсильнішої ММА-ліги світу в Playboy. Спортсменка частенько радує свою аудиторію відвертими знімками та відео.