У Єгипті впала трибуна з уболівальниками: багато постраждалих (відео)

Фанати дивилися матч за Суперкубок країни

У Єгипті під час баскетбольного матчу за Суперкубок між клубами "Аль-Ахлі" та "Аль-Іттіхад Олександрія" обрушилася металева конструкція на одній із трибун. Раніше в Чилі впала трибуна разом із уболівальниками.

Матч на Суперкубок проходив у спорткомплексі імені Хасана Мустафи у місті 6 Жовтня поблизу Каїра. Зустріч було зупинено і пізніше скасовано, повідомляє Ahram Online.

Внаслідок інциденту постраждали щонайменше 27 осіб, 18 із них було госпіталізовано. За даними МОЗ Єгипту, для евакуації постраждалих було задіяно два десятки машин швидкої допомоги.

За словами представника Мінспорту, трибуна впала через дії вболівальників.

Раніше в Індонезії після матчу "Персеба Сурабая" — "Арема" виникли заворушення на трибунах. В результаті загинули щонайменше 129 людей, близько 180 отримали поранення.

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