В Египте рухнула трибуна с болельщиками: много пострадавших (видео)

Фанаты смотрели матч за Суперкубок страны

В Египте во время баскетбольного матча за Суперкубок между клубами "Аль-Ахли" и "Аль-Иттихад Александрия" обрушилась металлическая конструкция на одной из трибун. Ранее в Чили рухнула трибуна вместе с болельщиками.

Матч на Суперкубок проходил в спорткомплексе имени Хасана Мустафы в городе 6 Октября близ Каира. Встреча была остановлена и позже отменена, сообщает Ahram Online.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере 27 человек, 18 из них были госпитализированы. По данным Минздрава Египта, для эвакуации пострадавших было задействовано два десятка машин скорой помощи.

По словам представителя Минспорта, трибуна рухнула из-за действий болельщиков.

Ранее в Индонезии после матча "Персебая Сурабая" — "Арема" возникли беспорядки на трибунах. В результате погибли не менее 129 человек, около 180 получили ранения.

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