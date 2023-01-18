Запад чужд и неприятен: российский чемпион, проживающий в Швейцарии, поразил лицемерием

Бывший спортсмен проживает в Швейцарии и при этом не стесняется критиковать Запад

Советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Вячеслав Быков, который живет в Швейцарии и поддерживает так называемую "спецоперацию", отреагировал на отказ российского хоккеиста Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой во время акции ХК "Филадельфия" перед матчем НХЛ.

Соответствующий комментарий Быкова доступен на sport24.ru. Примечательно, что Вячеслав раскритиковал западное общество, но при этом он сам проживает на Западе, имея швейцарское гражданство.

"Не хочется комментировать это давление на нашего парня со стороны западного общества, потому что это общество для меня чуждое и неприятное. Ивану тяжело сейчас будет справиться с давлением журналистов. Но Иван – наш парень с русским характером! Он справится. Удачи ему", — Быков поддержал Проворова.

В сети раскритиковали Быкова, отметив его лицемерие.

В сети высмеяли слова Вячеслава Быкова про неприятный Запад

Напомним, вся команда "Филадельфии", кроме Ивана, вышла на разминку в свитерах в поддержку ЛГБТ. Россиянин объяснил свою позицию тем, что он является православным.

"Я всех уважаю. Я уважаю выбор каждого. Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии. Это все, что я хочу сказать по этой теме", – сказал Проворов.

Ранее сообщалось, что в Украине был ликвидирован российский хоккеист, который решил не прятаться от частичной мобилизации.

Напомним, в рф отказались от основателя putin team, который играет в НХЛ.