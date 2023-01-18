Решил не прятаться: в Украине погиб известный российский хоккеист

Александр Подставкин быстро уехал домой в пакете

В Чебаркуле похоронили 30-летнего хоккеиста Александра Подставкина, погибшего 28 декабря на войне в Украине. Ранее в россии отказались от друга путина, назвав его американцем.

По словам матери игрока, повестку он получил 23 октября. До декабря Подставкин находился на полигоне "Азов" в Чебаркуле. 8 декабря они улетели в Ростов, а оттуда — в Украину.

"Я его немного уговаривала не идти в армию. Но он мне резко ответил: "Прятаться я не буду". Он у нас всегда был отважный, капитан команды", — цитирует сайт 74.RU маму хоккеиста Людмилу.

Александр Подставкин — серебряный призер чемпионата россии в МХЛ. Выступал за челябинский "Челмет", после чего перешел в смоленский "Славутич". Последним клубом в карьере хоккеиста стала "Звезда" из Чебаркуля.

После начала полномасштабной войны IIHF отстранила сборные россии и беларуси от международных турниров. Ранее мы писали, что в Канаде нашли мертвым 18-летнего российского хоккеиста. Кроме того, легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек упрекнул НХЛ за поддержку россии.