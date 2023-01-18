Вирішив не ховатись: в Україні загинув відомий російський хокеїст

Олександр Подставкін швидко поїхав додому в пакеті

У Чебаркулі поховали 30-річного хокеїста Олександра Подставкіна, який загинув 28 грудня на війні в Україні. Раніше в росії відмовилися від друга путіна, назвавши його американцем.

За словами матері гравця, повістку він отримав 23 жовтня. До грудня Подставкін перебував на полігоні "Азов" у Чебаркулі. 8 грудня вони полетіли до Ростова, а звідти — до України.

"Я його трохи вмовляла не йти в армію. Але він мені різко відповів: "Ховатися я не буду". Він у нас завжди був відважний, капітан команди", — цитує сайт 74.RU маму хокеїста Людмилу.

Олександр Подставкін — срібний призер чемпіонату росії в МХЛ. Виступав за челябінський "Челмет", після чого перейшов до смоленського "Славутича". Останнім клубом у кар’єрі хокеїста стала "Зірка" із Чебаркуля.

Після початку повномасштабної війни IIHF усунула збірні росії та білорусі від міжнародних турнірів. Раніше ми писали, що у Канаді знайшли мертвим 18-річного російського хокеїста. Крім того, легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек дорікнув НХЛ за підтримку росії.