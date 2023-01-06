Хоккеисты сборной Канады в 20-й раз стали чемпионами мира

В финале канадцы обыграли сборную Чехии

Сборная Канады снова доказала, что она сильнейшая хоккейная держава в мире. Третий раз за последние четыре года и 20-й раз в истории канадцы выиграли молодежный чемпионат мира по хоккею. Ранее на молодежном ЧМ произошла самая грандиозная драка в истории хоккея.

В финальном поединке сборная Канады в овертайме обыграла Чехию. Команды выдали настоящий триллер. Уступая в две шайбы, в третьем периоде чехи за минуту отыгрались и перевели матч в овертайм. А там героем финала стал Дилан Гюнтер, который принес победу "Кленовым листьям".

Чехия — Канада — 2:3 ОТ

Шайбы: 0:1. Гюнтер (Кларк, Отман) – 12:41 (5x4), 0:2. Райт (Гюнтер, Отман) – 24:35 (5x5), 1:2. Кулих (Шале, Шаповалив) – 52:30 (5x5), 2:2. Кос (Гамара) – 53:24 (5x5), 2:3. Гюнтер (Руа, Кларк) – 66:22 (3x3)

Бронзовые медали молодежного чемпионата мира выиграа сборная США, которая в овертайме обыграла команду Швеции — 8:7.

Ранее мы писали, что в Канаде нашли мертвым 18-летнего российского хоккеиста. Кроме того, легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек упрекнул НХЛ за поддержку россии.