Хокеїсти збірної Канади в 20-й раз стали чемпіонами світу

У фіналі канадці обіграли збірну Чехії

Збірна Канади знову довела, що вона найсильніша хокейна команда у світі. Втретє за останні чотири роки і в 20-й раз в історії канадці виграли молодіжний чемпіонат світу. Раніше на молодіжному ЧС сталася найграндіозніша бійка в історії хокею.

У фінальному поєдинку збірна Канади в овертаймі обіграла Чехію. Команди видали справжній трилер. Поступаючись у дві шайби, у третьому періоді чехи за хвилину відігралися і перевели матч до овертайму. А там героєм фіналу став Ділан Гюнтер, який приніс перемогу "Кленовим листям".

Чехія — Канада — 2:3 ОТ

Шайби: 0:1. Гюнтер (Кларк, Отман) — 12:41 (5x4), 0:2. Райт (Гюнтер, Отман) — 24:35 (5x5), 1:2. Куліх (Шале, Шаповалів) – 52:30 (5x5), 2:2. Кос (Гамара) — 53:24 (5x5), 2:3. Гюнтер (Руа, Кларк) – 66:22 (3x3)

Бронзові медалі молодіжного чемпіонату світу виграла збірна США, яка в овертаймі обіграла команду Швеції — 8:7.

Раніше ми писали, що у Канаді знайшли мертвим 18-річного російського хокеїста. Крім того, легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек дорікнув НХЛ за підтримку росії.