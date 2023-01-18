Захід чужий і неприємний: російський чемпіон, який мешкає у Швейцарії, вразив лицемірством

Колишній спортсмен проживає у Швейцарії й при цьому не соромиться критикувати Захід

Радянський та російський хокеїст, дворазовий олімпійський чемпіон та п’ятикратний чемпіон світу В’ячеслав Биков, який живе у Швейцарії та підтримує так звану "спецоперацію", відреагував на відмову російського хокеїста Івана Проворова надіти светр з ЛГБТ-символікою під час акції ХК "Філадельфія" перед матчем НХЛ.

Відповідний коментар Бикова доступний на sport24.ru. Цікаво, що В’ячеслав розкритикував західне суспільство, але при цьому він сам проживає на Заході, маючи швейцарське громадянство.

"Не хочеться коментувати цей тиск на нашого хлопця з боку західного суспільства, тому що це суспільство для мене чуже і неприємне. Івану важко зараз буде впоратися з тиском журналістів. Але Іван – наш хлопець із російським характером! Він упорається. Удачі йому", — Биков підтримав Проворова.

У мережі розкритикували Бикова, наголосивши на його лицемірстві.

У мережі висміяли слова В’ячеслава Бикова про неприємний Захід

Нагадаємо, вся команда "Філадельфії", окрім Івана, вийшла на розминку у светрах на підтримку ЛГБТ. Росіянин пояснив свою позицію тим, що він є православним.

"Я всіх поважаю. Я поважаю вибір кожного. Мій вибір — залишатися вірним собі та своїй релігії. Це все, що я хочу сказати з цієї теми", — сказав Проворов.

Раніше повідомлялося, що в Україні було ліквідовано російського хокеїста, який вирішив не ховатися від часткової мобілізації.

Нагадаємо, в росії відмовилися від засновника putin team, який грає в НХЛ.