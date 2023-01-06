Санкції проти агресорів продовжили: росію та білорусь не пускають на ЧС з хокею

Команди пропустять молодіжний чемпіонат світу 2024 року

Перемогою збірної Канади завершився молодіжний чемпіонат світу з хокею. У фіналі канадці в овертаймі обіграли Чехію. Після турніру Міжнародна федерація хокею назвала склад груп на ЧС-2024. Без росії та білорусі.

Після початку повномасштабної війни IIHF усунула збірні росії та білорусі від міжнародних турнірів. Однак потім були чутки, що Міжнародна федерація може переглянути своє рішення. Тепер, як бачимо, агресорів ніхто не збирається прощати. Ще одне покоління російських та білоруських хокеїстів гратиме один з одним, а не на чемпіонаті світу.

Наступна світова першість пройде з 23 грудня 2023 року по 5 січня 2024 року у шведському Гетеборзі.

Склад груп ЧС-2024

А: Канада, Швеція, Фінляндія, Німеччина, Латвія.

Канада, Швеція, Фінляндія, Німеччина, Латвія. У: Чехія, США, Словаччина, Швейцарія, Норвегія.

Норвежці замінять на турнірі австрійців, які вилетіли.

Нагадаємо, що на молодіжному ЧС сталася найбільша бійка в історії хокею.

Раніше ми писали, що у Канаді знайшли мертвим 18-річного російського хокеїста. Крім того, легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек дорікнув НХЛ за підтримку росії.