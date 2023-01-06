Санкции против агрессоров продлили: россию и беларусь не пускают на ЧМ по хоккею

Команды пропустят молодежный чемпионат мира 2024 года

Победой сборной Канады завершился молодежный чемпионат мира по хоккею. В финале канадцы в овертайме обыграли Чехию. После турнира Международная федерация хоккея назвала состав групп на ЧМ-2024. Без россии и беларуси.

После начала полномасштабной войны IIHF отстранила сборные россии и беларуси от международных турниров. Однако были потом слухи, что Международная федерация может пересмотреть свое решение. Теперь как видим, агрессоров никто не собирается прощать. Еще одно поколение российских и белорусских хоккеистов будет играть друг с другом, а не на чемпионате мира.

Следующее мировое первенство пройдет с 23 декабря 2023 года по 5 января 2024 года в шведском Гетеборге.

Состав групп ЧМ-2024

А: Канада, Швеция, Финляндия, Германия, Латвия.

Канада, Швеция, Финляндия, Германия, Латвия. В: Чехия, США, Словакия, Швейцария, Норвегия.

Норвежцы заменят на турнире выбывших австрийцев.

Напомним, что на молодежном ЧМ произошла самая грандиозная драка в истории хоккея.

Ранее мы писали, что в Канаде нашли мертвым 18-летнего российского хоккеиста. Кроме того, легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек упрекнул НХЛ за поддержку россии.