"У лютому зрозумів, що в мене немає дому": російські олімпійці розлучилися через війну в Україні

Про розлучення фехтувальників стало відомо у вересні

Колишній російський шабліст Костянтин Лоханов розповів, що не розлучився б із дружиною, дворазовою олімпійською чемпіонкою, шаблісткою Софією Поздняковою, якби не почалося повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Про це спортсмен розповів в інтерв’ю sports.ru. Примітно, що тестем Лоханова був голова Олімпійського комітету росії (ОКР) Станіслав Поздняков, що також вплинуло на стосунки з дружиною.

Лоханов 23 лютого 2022 виїхав з рф на огляд до лікаря, після чого 25 лютого йому зробили операцію. Потім спортсмен вирішив не повертатися до росії й переїхав у США. Через це його відразу прибрали зі складу збірної росії.

"Думки, коли отямився від наркозу і зрозумів, що відбувається? Як у всіх: шок, нерозуміння, зневіра… Я приїхав до клініки о 7 ранку. Потім мене довго оперували, в районі обіду прокинувся після наркозу. А потім бам-с! Мені боляче, у мене, схоже, більше немає дому, новини приходять щохвилини…

Не було варіанта не поринути в цей потік новин. Головною думкою, звісно, було "навіщо це все?!", — розповів Лоханов.

Батько Софії розповідав, що дочка розлучається з Лохановим через любов до батьківщини. Костянтин вважає, що не розлучився б із дружиною, якби не почалося повномасштабне вторгнення рф в Україну.

– Якби не події у лютому – ви залишилися б парою?

– Так звичайно. Нічого б не сталося.

– Давай знову пофантазуємо: якби батьком Софії була інша людина, то все могло б бути інакше?

– Можливо, але ми про це вже ніколи не дізнаємося. Не хочу спекулювати.

Раніше російська фігуристка заявила, що Захід благатиме росіян повернутися до міжнародного спорту до кінця 2023 року.

Нагадаємо, українському волейболісту заборонили виступати в одній команді з росіянином.