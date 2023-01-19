Скандал у волейболі: українцю заборонили грати в одній команді з росіянином

Неоднозначна ситуація виникла у чемпіонаті Туреччини з волейболу

Поки російські волейбольні команди відсторонені від міжнародних змагань, гравці з рф намагаються закріпитися в чемпіонатах інших країн. У турецькому "Хекімоглу" виник скандал за участю гравця збірної України Тимофія Полуяна.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу в Instagram. За інформацією джерела, Федерація волейболу України (ФВУ) заборонила Полуяну виступати за "Хекімоглу" через те, що у складі команди з Басри виступає росіянин Олексій Налобін.

Турецький клуб повідомив, що 14 січня 25-річний український догравальник приєднався до команди, проте вже наступного дня залишив розташування клубу за вказівкою ФВУ. Організація нібито зажадала від Полуяна негайно покинути турецький клуб, погрожуючи йому забороною на виступ у національній команді та анулюванням ліцензії гравця.

У "Хекімоглу" зазначили, що українська сторона запропонувала варіант, за якого Тимофій повернеться до команди. Туркам запропонували позбутися росіянина, а натомість отримати ще одного українського волейболіста, на що послідувала рішуча відмова.

"Вони запропонували розірвати контракт з російським гравцем, пообіцявши надіслати замість нього ще одного українця. Ми проти всіх форм воєн і не погоджуємося з тим, щоб спортсмени були інструментами для цих брудних воєн", – йдеться у зверненні клубу.

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських окупантів загинув волейболіст із Житомирської області.

Нагадаємо, перед Новим роком з російського полону вдалося повернути бійця ЗСУ, який працював до великої війни тренером з волейболу.