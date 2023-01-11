Президент та тренер: на війні загинув волейболіст із Житомирської області

Василь Бердичевський працював тренером у ліцеї

Наш спорт зазнав чергової втрати на фронтах російсько-української війни. У боях із окупантами загинув волейболіст Василь Бердичевський. Це сталося у районі Мар’їнки Донецької області. Раніше вороги вбили майстра спорту з фрі-файту.

Як повідомляє Міністерство молоді та спорту України, Василь Бердичевський був призваний на військову службу у квітні минулого року. Він командував відділенням взводу в аеромобільному батальйоні.

До повномасштабної війни Василь Бердичевський займався волейболом. Він був президентом громадської організації "Волейбольний клуб "Фенікс", а також тренером юнацької волейбольної команди "Амбідекстр" Попільнянського ліцею Житомирської області.

Раніше повідомлялося про загибель під Кремінною футболіста Олексія Биковського, який повертався до побратимів після успішного виконання бойового завдання.

Нагадаємо, у боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув український силач Андрій Дмитрієв.

Ми також писали, що під Бахмутом загинув відомий реабілітолог Олег Тимченко. До повномасштабного вторгнення Росії фахівець тривалий час працював із футболістами київського "Динамо".