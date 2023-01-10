"У захисника залишилося двоє дітей": під Бахмутом загинув майстер спорту України з фрі-файту

Герой любив українські єдиноборства та хотів їх розвивати

У боях під Бахмутом (Донецька область) загинув майстер спорту України з фрі-файту, суддя національної категорії у цій дисципліні, тренер СК "Upgrade" Андрій Храпанов.

Про це повідомляє Федерація фрі-файту на своїй сторінці у Facebook. Смерть знайшла захисника України на Різдво, 7 січня. У спортсмена залишилося двоє дітей.

"Важка втрата для нашої федерації. Ми всі пам’ятаємо Андрія як позитивного, життєрадісного друга, фаната спорту та своєї справи. Навіть у лавах ЗСУ Андрій не розлучався зі спортом, постійно тренувався сам, об’єднував усіх, кому були цікаві єдиноборства, із задоволенням ділився знаннями.

Федерація висловлює щирі співчуття рідним та сім’ї, яку він дуже любив. Вічна пам’ять нашому побратиму. Він любив спорт, хотів його розвивати, але пішов захищати Батьківщину", — йдеться у повідомленні від пресслужби Федерації.

Довідка: фрі-файт – український варіант змішаних єдиноборств. Він поєднує досвід багатьох бойових традицій світу в єдину систему, використовуючи найефективніші прийоми.

Раніше повідомлялося про загибель під Кремінною футболіста Олексія Биковського, який повертався до побратимів після успішного виконання бойового завдання.

Нагадаємо, у боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув український силач Андрій Дмитрієв.