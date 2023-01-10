Накрила артилерія під Кремінною: футболіст віддав життя за Україну

Спортсмен не дожив кілька тижнів до свого 28-річчя

У боях під Кремінною (Луганська область) загинув гравець в американський футбол, представник харківських "Атлантів" Олексій Биковський.

Про загибель воїна-спортсмена стало відомо 9 січня, передає прес-служба Української ліги американського футболу (УЛАФ) у Facebook. Олексій грав на позиції лайнбекера (захисник) у команді "Атланти" під номером 33.

"УЛАФ приносить найщиріші співчуття сім’ї загиблого Героя. Вічна пам’ять і вічна слава тобі, Герою", — йдеться у повідомленні від Федерації.

Подробиці про загибель Олексія розповів його бойовий побратим Віталій Біляк, який зазначив, що Биковський, який мав позивний "Льопік", повертався до своїх після успішного бойового завдання. На жаль, спортсмен потрапив під артобстріл у лісах під Кремінною.

Нагадаємо, багато гравців в американський футбол пішли на фронт. На жаль, під час виконання бойового завдання внаслідок вибухової травми загинув Ігор Бойко, який раніше виступав за вінницьких "Вовків" та київських "Патріотів". Окрім того, життя за батьківщину віддав колишній гравець столичної команди Ярослав Мохонко.