Президент и тренер: на войне погиб волейболист из Житомирской области

Василий Бердичевский работал тренером в лицее

Наш спорт понес очередную потерю на фронтах российско-украинской войны. В боях с оккупантами погиб волейболист Василий Бердичевский. Это произошло в районе Марьинки Донецкой области. Ранее враги убили мастера спорта по фри-файту.

Как сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, Василий Бердичевский был призван на военную службу в апреле прошлого года. Он командовал отделением взвода в аэромобильном батальоне.

До полномасштабной войны Василий Бердичевский занимался волейболом. Он был президентом общественной организации "Волейбольный клуб "Феникс", а также тренером юношеской волейбольной команды "Амбидекстр" Попельнянского лицея Житомирской области.

Ранее сообщалось о гибели под Кременной футболиста Алексея Быковского, который возвращался к побратимам после успешного выполнения боевого задания.

Напомним, в боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб украинский силач Андрей Дмитриев.

Мы также писали, что под Бахмутом погиб известный реабилитолог Олег Тимченко. До полномасштабного вторжения россии специалист длительное время работал с футболистами киевского "Динамо".