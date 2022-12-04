До страти в Ірані засудили жінку-тренера з волейболу

Фахімех Карімі виховує трьох неповнолітніх дітей

Жахливі новини продовжують надходити з Ірану. Ми вже повідомляли, що легендарного футболіста можуть стратити. А тепер стало відомо, що іранська влада засудила до страти Фахімех Карімі, яка є професійним тренером з волейболу. У Фахімех є троє неповнолітніх дітей.

Як пише sport.pl, жінку звинувачують в організації та керівництві протестами, а також у побитті представника Корпусу вартових ісламської революції.

Спочатку Карімі утримували у в’язниці Евін, але нещодавно її перевели до в’язниці Хор. Влада вирішила засудити жінку до страти.

З вересня в Ірані вирують масові протести. Приводом для громадського обурення стала новина про смерть 22-річної Махси Аміні, затриманої поліцією за "неправильне носіння хіджабу" в Тегерані. У поліцейській дільниці студентка впала в кому, а за три дні померла в лікарні.

Раніше ми писали, що жінки просили ФІФА виключити збірну Ірану з-поміж учасників чемпіонату світу з футболу.