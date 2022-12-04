К смертной казни в Иране приговорили женщину-тренера по волейболу

Фахимех Карими воспитывает троих несовершеннолетних детей

Жуткие новости продолжают поступать из Ирана. Мы уже сообщали, что легендарного футболиста могут казнить. А теперь стало известно, что иранские власти приговорили к сметной казни Фахимех Карими, которая является профессиональным тренером по волейболу. У Фахимех трое несовершеннолетних детей.

Как пишет sport.pl, женщину обвиняют в организации и руководстве протестами, а также в избиении представителя Корпуса стражей исламской революции.

Изначально Карими содержали в тюрьме Эвин, но недавно ее перевели в тюрьму Хор. Власти решили приговорить женщину к смертной казни.

С сентября в Иране бушуют массовые протесты. Поводом для общественного возмущения стала новость о смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за "неправильное ношение хиджаба" в Тегеране. В полицейском участке студентка впала в кому, а через три дня скончалась в больнице.

Ранее мы писали, что женщины просили ФИФА исключить сборную Ирана из числа участников чемпионата мира по футболу.