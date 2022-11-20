Украинец поднялся после нокдауна и уничтожил иранского громилу (видео)

Роман Крыкля завоевал чемпионский пояс One Championship

Украинский кикбоксер супертяжеловес Роман Крыкля завоевал чемпионский пояс в рамках промоушна One Championship 163. Ранее мы рассказывали, как Роман пробился в финал турнира.

31-летний Крыкля одержал победу над иранцем Ираджем Азизпуром в трилогии. Ранее оппоненты уже дважды встречались в 2018 и 2019 году, однако не смогли определить сильнейшего, одержав по одной победе каждый, сообщает Спорт24.

На старте поединка иранец имел небольшое преимущество и смог отправить украинца в нокдаун в конце первого раунда. Но наш кикбоксер сумел быстро восстановиться и переломить ход поединка. Во втором раунде Крыкля пошел в атаку и сбил с ног оппонента. И хотя Азизпур поднялся, второй атаки украинца он уже не выдержал. Победа Романа Крыкли нокаутом.

Организаторы признали этот поединок самым зрелищным событием вечера за что украинец получил бонус в размере 50 тысяч долларов.

Ранее мы писали, что предателя Украины вышвырнули из UFC.