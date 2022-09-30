Зарядил ногой в голову! За брутальный нокаут украинец получил 50 тысяч долларов

Роман Крыкля вышел в финал турнира Гран-при ONE Championship

На турнире ONE Championship по кикбоксингу уверенную победу одержал украинец Роман Крыкля. Меньше минуты понадобилось нашему бойцу, чтобы отправить в нокаут бразильца Гуто Иносенте. Ранее Крыкля эффектно защитил титул чемпиона ONE Championship

Уже в дебюте поединка Роман нанес сопернику сокрушительный удар в ​​челюсть и тот упал на помост. Рефери отсчитал нокдаун и Иносенте решил продолжить бой. Крыкля сразу же бросился добивать противника и нанес удар ногой в голову. Судья тут же остановил поединок и присудил украинцу победу техническим нокаутом.

Этот нокаут стал самым зрелищным на турнире, за что Роман получил премию в размере 50 тысяч долларов.

Далее Роман Крыкля встретится с иранцем Ираджем Азизпуром в финальном поединке за престижный серебряный пояс Гран-при ONE Championship.

Ранее мы писали, что Василий Ломаченко повесил флаг Украины, однако сердца украинцев он не вернул.