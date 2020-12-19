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Украинский кикбоксер избил румына в чемпионском бою (видео)

Украинский кикбоксер избил румына в чемпионском бою (видео)
Обновлено 12:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм onechampionship

Украинский кикбоксер Роман Крыкля (46-7, 24 KO), являющийся действующим чемпионом промоушена ONE Championship, защитил титул чемпиона организации в бою против румына Андрея Стойки (52-13, 29 KO).

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На турнире ONE Championship: Collision Course в Сингапуре в главном бою вечера украинец добыл убедительную победу. По итогам 5-раундовой схватки все судьи были на стороне Романа. Таким образом, Крыкля защитил чемпионский пояс в полутяжелом весе.

Полное видео боя Роман Крыкля - Андрей Стойка:

Отметим, из-за пандемии Роман долгое время не выходил на ринг, а его поединок, запланированный на 4 декабря, не состоялся из-за коронавируса у  тренера. В итоге Крыкля остался в Сингапуре, где и встретился с Андреем Стойкой. На счету украинца 46 побед в профи при семи поражениях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец добыл эффектную победу на ММА-турнире в Москве.

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ONE Championship, Кикбокинг.

Автор:

Телеграф
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