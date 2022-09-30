Зарядив ногою в голову! За брутальний нокаут українець отримав 50 тисяч доларів

Роман Крикля вийшов у фінал турніру Гран-прі ONE Championship

На турнірі ONE Championship із кікбоксингу впевнену перемогу здобув українець Роман Крикля. Менше хвилини знадобилося нашому бійцю, щоб відправити в нокаут бразильця Гуто Іносенте. Раніше Крикля ефектно захистив титул чемпіона ONE Championship

Вже в дебюті поєдинку Роман завдав супернику нищівного удару в щелепу і той упав на поміст. Рефері відрахував нокдаун та Іносенте вирішив продовжити бій. Крикля відразу ж кинувся добивати супротивника і завдав удару ногою в голову. Суддя відразу зупинив поєдинок і присудив українцю перемогу технічним нокаутом.

Цей нокаут став найвидовищнішим на турнірі, за що Роман отримав премію у розмірі 50 тисяч доларів.

Далі Роман Крикля зустрінеться з іранцем Іраджем Азізпуром у фінальному поєдинку за найпрестижніший срібний пояс Гран-прі ONE Championship.

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