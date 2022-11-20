Українець піднявся після нокдауну та знищив іранського громилу (відео)

Роман Крикля завоював чемпіонський пояс One Championship

Український кікбоксер суперважковаговик Роман Крикля завоював чемпіонський пояс у рамках промоушна One Championship 163. Раніше ми розповідали, як Роман пробився у фінал турніру.

31-річний Крикля здобув перемогу над іранцем Іраджем Азізпуром у трилогії. Раніше опоненти вже двічі зустрічалися у 2018 та 2019 році, проте не змогли визначити найсильнішого, здобувши по одній перемозі кожен, повідомляє Спорт24.

На старті поєдинку іранець мав невелику перевагу та зміг відправити українця в нокдауннаприкінці першого раунду. Але наш кікбоксер зумів швидко відновитися та переламати перебіг поєдинку. У другому раунді Крикля пішов в атаку та збив з ніг опонента. І хоч Азізпур піднявся, другої атаки українця він уже не витримав. Перемога Романа Криклі нокаутом.

Організатори визнали цей поєдинок найвидовищнішою подією вечора, за що українець отримав бонус у розмірі 50 тисяч доларів.

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