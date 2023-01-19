Скандал в волейболе: украинцу запретили играть в одной команде с русским

Неоднозначная ситуация возникла в чемпионате Турции по волейболу

Пока российские волейбольные команды отстранены от международных соревнований, игроки из рф пытаются закрепиться в чемпионатах других стран. В турецком "Хекимоглу" возник скандал с участием игрока сборной Украины Тимофея Полуяна.

Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба в Instagram. По информации источника, Федерация волейбола Украины (ФВУ) запретила Полуяну выступать за "Хекимоглу" из-за того, что в составе команды из Басры выступает россиянин Алексей Налобин.

Турецкий клуб сообщил, что 14 января 25-летний украинский доигровщик присоединился к команде, однако уже на следующий день покинул расположение клуба по указанию ФВУ. Организация якобы потребовала от Полуяна незамедлительно покинуть турецкий клуб, пригрозив ему запретом на выступление в национальной команде и аннулированием лицензии игрока.

В "Хекимоглу" отметили, что украинская сторона предложила вариант, при котором Тимофей вернется в команду. Туркам предложили избавиться от россиянина, а взамен получить еще одного украинского волейболиста, на что последовал решительный отказ.

"Они предложили расторгнуть контракт с российским игроком, пообещав прислать вместо него еще одного украинца. Мы ни за что не будем участвовать в подобных вещах, которые противоречат духу спорта. Мы против всех форм войн и не согласны с тем, чтобы спортсмены были инструментами для этих грязных войн", – говорится в обращении клуба.

Ранее сообщалось, что на войне против российских оккупантов погиб волейболист из Житомирской области.

Напомним, перед Новым годом из российского плена удалось вернуть бойца ВСУ, работавшего до большой войны тренером по волейболу.