В рф якобы не понимают, за что их наказывают

Бывший член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хайберг заявил, что россии не поможет допуск к Олимпиаде в Париже, ведь многие страны тут же начнут бойкот соревнований. В рф тут же начались панические настроения, ведь они надеялись попасть на Игры-2024.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова Хайберга, передает "СЭ". Она заявила, что российские спортсмены ни в чем не виноваты, а потому их нельзя наказывать.

"Думаю, что он плохо знает спорт и является недалеким человеком. Я даже не думала про то, что спортсмены из Европы могут бойкотировать соревнования. А что, сильнейшим нельзя участвовать? Надо, чтобы слабейшие заняли все места?

Чувствуется, что он именно бывший член МОК. Он предлагает идиотские решения и решения старого образца.

Российские спортсмены не делали ничего плохого, чтобы им сидеть дома вместо Олимпиады. За что так наказывать, я лично, как работающий тренер, который 55 лет работает на самом высоком уровне, не понимаю. За что наказывать людей? Что они сделали?" — заявила Тарасова.

Напомним, МОК посоветовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Добавим, единицы российских спортсменов осудили военное вторжение в соседнюю страну, большинство либо покорно молчит, либо поддерживает так называемую "спецоперацию".

Власти рф считают, что именно они по праву правопреемника должны организовывать Олимпийские игры из-за наличия греческих поселений в Ростовской области, а также на оккупированной территории Крымского Херсонеса. От россиян уже звучали официальные призывы перенести Олимпиаду-2024 из Парижа в рф.