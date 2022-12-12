Авиакатастрофа в Кении: в самолете был двукратный олимпийский чемпион

Дэвид Рудиша не пострадал при крушении самолета

В Кении потерпел крушение легкомоторный самолет. Предполагается, что примерно через семь минут после взлета у него отказал двигатель. Пилот пытался посадить воздушное судно на открытом пространстве, но одно из крыльев задело дерево — самолет начал вращаться и упал на каменистое поле. Ранее в авиакатастрофе погиб бывший футболист "Атлетико".

На борту кенийского самолета находились шесть человек. Среди них, двукратный олимпийский чемпион в беге на 800 м Дэвид Рудиша. Как сообщает NBC, один из пассажиров был госпитализирован. Остальные, включая самого Рудишу, получили легкие травмы, их жизням ничего не угрожает.

"Мы благодарим Бога за то, что все остались живы", – сказал спортсмен.

Наша справка! Дэвид Рудиша — родился 17 декабря 1988. Двукратный олимпийский чемпион (2012 и 2016), двукратный чемпион мира (2011 и 2015), двукратный чемпион Африки (2008 и 2010). Двукратный победитель Бриллиантовой лиги. Рекордсмен мира на дистанции 800 метров (1:40,91, финал Олимпийских игр в Лондоне). Лучший легкоатлет мира по версии IAAF 2010 года.

Рудиша на Олимпиаде-2016

Напомним, что в серьезную аварию попал легендарный боксер Эррол Спенс. Его авто таранил подросток, который украл у родителей машину.