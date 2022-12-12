Авіакатастрофа у Кенії: у літаку був дворазовий олімпійський чемпіон

Девід Рудіша не постраждав під час аварії літака

У Кенії зазнав катастрофи легкомоторний літак. Ймовірно, приблизно через сім хвилин після зльоту у нього відмовив двигун. Пілот намагався посадити повітряне судно на відкритому просторі, але одне з крил зачепило дерево — літак почав обертатися і впав на кам’янисте поле. Раніше в авіакатастрофі загинув колишній футболіст "Атлетіко".

На борту кенійського літака було шестеро людей. Серед них дворазовий олімпійський чемпіон у бігу на 800 м Девід Рудіша. Як повідомляє NBC, один із пасажирів був госпіталізований. Інші, включаючи самого Рудішу, отримали легкі травми, їхньому життю нічого не загрожує.

"Ми дякуємо Богові за те, що всі залишилися живими", — сказав спортсмен.

Наша довідка! Девід Рудіша — народився 17 грудня 1988 року. Дворазовий олімпійський чемпіон (2012 та 2016), дворазовий чемпіон світу (2011 та 2015), дворазовий чемпіон Африки (2008 та 2010). Дворазовий переможець Діамантової ліги. Рекордсмен світу на дистанції 800 метрів (1:40,91, фінал Олімпійських ігор у Лондоні). Найкращий легкоатлет світу за версією IAAF 2010 року.

Рудиша на Олімпіаді-2016

Нагадаємо, що у серйозну аварію потрапив легендарний боксер Еррол Спенс. Його авто таранив підліток, який вкрав у батьків машину.