Ми не робили нічого поганого: росіяни злякалися, що Олімпіада пройде без них

У рф нібито не розуміють, за що їх карають

Колишній член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Герхард Хайберг заявив, що росії не допоможе допуск до Олімпіади в Парижі, адже багато країн відразу розпочнуть бойкот змагань. У рф тут же почалися панічні настрої, адже вони сподівалися потрапити на Ігри-2024.

Заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова відреагувала на слова Хайберга, передає "СЕ". Вона заявила, що російські спортсмени ні в чому не винні, тому їх не можна карати.

"Думаю, що він погано знає спорт і є недалекою людиною. Я навіть не думала про те, що спортсмени з Європи можуть бойкотувати змагання. А що, найсильнішим не можна брати участь? Треба, щоб найслабші зайняли всі місця?

Відчувається, що він колишній член МОК. Він пропонує ідіотські рішення та рішення старого зразка.

Російські спортсмени не робили нічого поганого, щоб сидіти вдома замість Олімпіади. За що так карати, я особисто як тренерка, що працює, яка 55 років працює на найвищому рівні, не розумію. За що карати людей? Що вони зробили? — заявила Тарасова.

Нагадаємо, МОК порадив міжнародним федераціям усунути російських спортсменів від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Додамо, одиниці російських спортсменів засудили військове вторгнення до сусідньої країни, більшість або покірно мовчить, або підтримує так звану "спецоперацію".

Влада рф вважає, що саме вони по праву правонаступника повинні організовувати Олімпійські ігри через наявність грецьких поселень у Ростовській області, а також на окупованій території Кримського Херсонесу. Від росіян вже звучали офіційні заклики перенести Олімпіаду-2024 з Парижа до рф.