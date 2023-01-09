"У союзниках України – вся Європа": бойкот росії на Олімпіаді неминучий

У рф шукають різні лазівки, щоб потрапити на Олімпійські ігри

Поки росіяни мріють про участь на Олімпіаді в Парижі, ймовірність того, що їх допустять до участі на турнірі, вкрай мала.

Такою думкою поділився колишній член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) норвежець Герхард Хейберг, передає insidethegames. Функціонер зазначив, що росії не допоможе навіть перехід в Азію, адже багато країн, напевно, почнуть бойкот змагань, якщо туди допустять російських атлетів.

"План з розробки прийнятних умов для участі російських спортсменів поки що надто передчасний. У союзниках в України – вся Європа, і їхня стурбованість цілком обґрунтована.

Керівникам з Олімпійської ради Азії ще зарано шукати можливі лазівки для інтеграції росії.

Так, сусіди України цілком можуть вдатися до бойкоту", – заявив Хейберг.

Нагадаємо, МОК рекомендував не допускати російських спортсменів до участі на міжнародних турнірах через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Раніше російський депутат держдуми Дмитро Свищев запропонував перенести Олімпіаду-2024 з Парижа в рф, адже "в Європі людям їсти нічого і нічим вдома опалювати". До речі, новий девіз Олімпійських ігор налякав росіян.