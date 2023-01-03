"Собача відданість": олімпійська чемпіонка виконає будь-який наказ путіна

Слово диктатора для лижниці — закон

Глава Федерації лижних гонок росії (ФЛГР), триразова олімпійська чемпіонка в лижному спорті Олена Вяльбе заявила, що беззаперечно виконає будь-який наказ президента рф володимира путіна, який вже розвалив російський футбол.

Відповідний коментар Вяльбе доступний на сайті Р-Спорт. Вона зізналася, що є патріотом країни, що нібито зобов’язує її сліпо довіряти президентові.

"Напевно, зараз ми боїмося щось говорити про політику, тому що боїмося нашкодити спортсменам. Це так. Але, мені здається, що вже всім все і так ясно, усьому світу ясно, що ми – патріоти країни.

Принаймні я всі роки, коли вибирався володимир володимирович путін у президенти, голосувала за нього. У першу його передвиборчу кампанію я була в нього довіреною особою.

Тому рішення цієї людини я ніколи не заперечуватиму, обговорюватиму і навіть замислюватимусь над цим, тому що я повністю йому довірилася. І вважаю, що це абсолютно правильно”, – заявила Вяльбе.

У мережі висміяли політичні погляди голови ФЛГР.

Раніше Вяльбе заявила, що Захід ще вибачатиметься перед росією за недопуск російських спортсменів до міжнародних змагань. До слова, через санкції російські лижники залишилися без призового фонду на внутрішніх турнірах.