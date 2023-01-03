Укр

"Cобачья преданность": олимпийская чемпионка выполнит любой приказ путина

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
владимир путин и Елена Вяльбе Новость обновлена 03 января 2023, 16:31
владимир путин и Елена Вяльбе. Фото kremlin.ru

Слово диктатора для лыжницы — закон

Глава Федерации лыжных гонок россии (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка в лыжном спорте Елена Вяльбе заявила, что беспрекословно выполнит любой приказ президента рф владимира путина, который уже развалил российский футбол.

Соответствующий комментарий Вяльбе доступен на сайте Р-Спорт. Она призналась, что является патриотом страны, что якобы обязывает ее слепо доверять президенту.

"Наверное, сейчас мы боимся что-то говорить о политике, потому что боимся навредить спортсменам. Это так. Но, мне кажется, что уже всем все и так ясно, всему миру ясно, что мы – патриоты страны.

По крайней мере, я все годы, когда выбирался владимир владимирович путин в президенты, голосовала за него. В первую его предвыборную кампанию я была у него доверенным лицом.

Поэтому решения этого человека я никогда не буду оспаривать, обсуждать и даже задумываться над этим, потому что я полностью ему доверилась. И считаю, что это абсолютно правильно", – заявила Вяльбе.

В сети высмеяли политические взгляды главы ФЛГР.

Ранее Вяльбе заявила, что Запад еще будет извиняться перед россией за недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям. К слову, из-за санкций российские лыжники остались без призового фонда на внутренних турнирах.

Теги:
#Россия #Владимир Путин #Лыжный спорт