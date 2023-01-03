"Cобачья преданность": олимпийская чемпионка выполнит любой приказ путина

Слово диктатора для лыжницы — закон

Глава Федерации лыжных гонок россии (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка в лыжном спорте Елена Вяльбе заявила, что беспрекословно выполнит любой приказ президента рф владимира путина, который уже развалил российский футбол.

Соответствующий комментарий Вяльбе доступен на сайте Р-Спорт. Она призналась, что является патриотом страны, что якобы обязывает ее слепо доверять президенту.

"Наверное, сейчас мы боимся что-то говорить о политике, потому что боимся навредить спортсменам. Это так. Но, мне кажется, что уже всем все и так ясно, всему миру ясно, что мы – патриоты страны.

По крайней мере, я все годы, когда выбирался владимир владимирович путин в президенты, голосовала за него. В первую его предвыборную кампанию я была у него доверенным лицом.

Поэтому решения этого человека я никогда не буду оспаривать, обсуждать и даже задумываться над этим, потому что я полностью ему доверилась. И считаю, что это абсолютно правильно", – заявила Вяльбе.

В сети высмеяли политические взгляды главы ФЛГР.

Ранее Вяльбе заявила, что Запад еще будет извиняться перед россией за недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям. К слову, из-за санкций российские лыжники остались без призового фонда на внутренних турнирах.