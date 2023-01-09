"В союзниках у Украины – вся Европа": бойкот россии на Олимпиаде неизбежен

В рф ищут разные лазейки, чтобы попасть на Олимпийские игры

Пока россияне мечтают об участии на Олимпиаде в Париже, вероятность того, что их допустят к участию на турнире крайне мала.

Таким мнением поделился бывший член Международного олимпийского комитета (МОК) норвежец Герхард Хейберг, передает insidethegames. Функционер отметил, что рф не поможет даже переход в Азию, ведь многие страны наверняка начнут бойкот соревнований, если туда допустят российских атлетов.

"План по разработке приемлемых условий для участия российских спортсменов пока слишком преждевременный. В союзниках у Украины – вся Европа, и их обеспокоенность вполне обоснованна.

Руководителям из Олимпийского совета Азии еще слишком рано искать возможные лазейки для интеграции россии.

Да, соседи Украины вполне могут прибегнуть к бойкоту", – заявил Хейберг.

Напомним, МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию на международных турнирах из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

Ранее российский депутат госдумы Дмитрий Свищев предложил перенести Олимпиаду-2024 из Парижа в рф, ведь "в Европе людям жрать нечего и нечем дома отапливать". К слову, новый девиз Олимпийских игр напугал россиян.