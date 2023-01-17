россию и Беларусь лишили права на вещание Олимпийских игр

Решение касается Олимпиад, которые пройдут с 2026 по 2032 год

Во вторник, 17 января, Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что все медиаправа в Европе на трансляцию Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD). На фоне вероятного бойкота россии на Играх компании не включили рф и Беларусь в список стран-вещателей Олимпиад с 2026 по 2032 год.

Об этом сообщает официальный сайт МОК. Игры в Европе покажут 49 европейских стран, кроме рф и Беларуси.

"Мы рады, что достигли долгосрочного соглашения с двумя ведущими мировыми медиакомпаниями. EBU и его члены обеспечивают непревзойденный опыт в области вещания и охват по всей Европе, а Warner Bros. Discovery представляет одну из крупнейших в мире медиа и развлекательных компаний во всех жанрах и на всех платформах.

Это демонстрирует постоянную привлекательность Олимпийских игр в Европе. Поскольку МОК перераспределяет 90% получаемых им доходов, это долгосрочное соглашение также обеспечивает финансовую стабильность спортивному движению и поддерживает самих спортсменов", – заявил глава МОК Томас Бах.

Ранее сообщалось, что в США призвали снять санкции с российских спортсменов и допустить их к Играм. Из-за отстранения российских атлетов в рф хотят проводить альтернативные Олимпийские игры.