Рекордсменка из Херсона: девятикратная олимпийская чемпионка перенесла инфаркт

Многократная чемпионка мира и Европы родилась в Херсоне

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина находится в больнице в стабильном состоянии, перенеся сердечный приступ.

Об этом сообщила старший тренер сборной россии Валентина Родионенко, передает "Матч ТВ". Накануне прославленной советской спортсменке исполнилось 88 лет.

"У Латыниной нормальное стабильное состояние, не тяжелое. Это была не плановая госпитализация, перед днем рождения, который был 27 декабря, у нее случился сердечный приступ и ее госпитализировали. Уже не первый инфаркт. Врачи ничего хорошего не говорят, можно ожидать чего угодно.

Когда Лариса только попала в больницу, мы говорили с главным врачом, с доктором, который ее ведет – хотели к ней поехать, но она просила не приезжать. Врачи сейчас тоже советуют не приезжать. Но при первой возможности обязательно навестим ее. Сегодня просто так в палату не попадешь, нужны специальные разрешения.

Переживаем за нее и желаем выздоровления", – сказала Родионенко.

Латынина является самой титулованной спортсменкой мира по количеству олимпийских медалей (18), среди спортсменов в этом списке ее опережает только американский пловец Майкл Фелпс.

Ранее сообщалось, что украинский гимнаст выиграл медаль на чемпионате мира-2022.

Напомним, в россии вступились за Z-гимнаста, которому назначили суровое наказание.