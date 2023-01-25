Россиян хотят допустить к международным соревнованиям, но с одним важным условием

Спортсмены из рф не должны поддерживать войну в Украине, чтобы участвовать в международных турнирах

В среду, 25 января, стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит возможность выступления российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях при соблюдении атлетами строгих правил. Накануне в рф и Беларуси запретили транслировать Олимпийские игры.

Об этом говорится в пресс-релизе МОК на официальном сайте организации. Кроме стандартного допинг-контроля спортсменам из рф и Беларуси будет предложено пройти индивидуальную проверку на предмет поддержки так называемой "спецоперации". Если атлет не выступал с активной поддержкой боевых действий, то его могут допустить к соревнованиям. Кроме того, такие спортсмены будут выступать под нейтральным флагом без национальной символики.

"Участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые полностью соблюдают олимпийскую хартию: не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса. Согласно этому условию, все спортсмены должны пройти индивидуальную проверку", – говорится в заявлении организации.

Ранее сообщалось, что УЕФА продлил санкции против российского футбола по итогам встречи с российскими футбольными чиновниками. Кроме того, футбольная организация отобрала у Казани право на проведение Суперкубка УЕФА-2023.

Напомним, бывший член МОК Герхард Хейберг ранее заявлял, что допуск россиян к соревнованиям приведет к бойкоту этих турниров со стороны многих стран.