россию лишат права на проведение Суперкубка УЕФА-2023

Матч был запланирован на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани

Казань (Татарстан, россия) не сможет принять матч за Суперкубок УЕФА-2023, который должен был пройти в столице республики в этом году. Кроме того, с российского футбола не снимут санкций, наложенных из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

Об этом сообщает Sky News. По информации источника, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал поиски нового места для проведения турнира.

Данное решение принято из-за отстранения российских клубов и команд в связи с войной в Украине. В матче за Суперкубок УЕФА-2023 сыграют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы текущего сезона, игра запланирована на август.

Добавим, что Sky News также сообщили, что в ближайшее время отстранение российских команд и сборных останется в силе.

Напомним, в мае 2022 года Санкт-Петербург лишился возможности провести финал Лиги чемпионов. Вместо этого решающий матч главного еврокубка состоялся в Париже.

Ранее легендарный форвард киевского "Динамо" рассказал, когда россию вернут в международный футбол. К слову, россияне ультимативно нацелились на переход в Азию, однако почему-то не спешат туда.