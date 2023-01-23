В Португалии была показана первая белая карточка в футболе: что это значит? (видео)

Поединок "Бенфики" и "Спортинга" теперь обсуждает весь мира

События в четвертьфинале женского Кубка Португалии привели в замешательство как участников матча, так и болельщиков. В поединке между "Бенфикой" и "Спортингом" суддя встречи Катарина Кампуш показала белую карточку! Ранее арбитр остановил матч из-за оскрблений Романа Зозули.

Для чего вообще нужна белая карточка и кому принадлежит идея ее показывать, рассказал "Чемпионат".

Наказывать футболистов за грубые нарушения правил предложили на чемпионате мира 1970 года в Мексике. Первым об этом заговорил английский судья Кен Астон. Ранее он судил скандальный матч на ЧМ-1962 между Чили и Италией, во время которого выгнал с поля двух итальянцев, хотя на тот момент не существовало никакой системы наказания.

Осознав, что подобные изменения необходимы футболу, ФИФА ввела карточки на ЧМ-1970. За схему наказаний Астон предложил взять цвета светофора: желтый – предупреждение, красный – удаление. Первую карточку (желтую) в истории получил футболист сборной СССР Кахи Асатиани в матче с Мексикой.

Но не во всех странах пользовались желтыми и красными цветами. В Испании судьи сразу после нововведения стали показывать белую карточку вместо желтой. Объяснялось это удобством для болельщиков, смотревших матч по черно-белому телевизору. Фактически белая карточка впервые была показана в Испании уже тогда, но подразумевала то же наказание, что и желтая сейчас.

В 2015 году занимавший тогда должность президента УЕФА Мишель Платини предложил ввести белую карточку с другим подтекстом: сделать ее пограничной между желтой и красной. По замыслу Платини, после получения белой карточки, футболист должен был покинуть поле на 10 минут.

Но белая карточка, показанная в матче женского Кубка Португалии, несет в себе иной смысл. По задумке авторов из ФИФА, она введена в рамках инициативы по признанию и похвале клубов за честную игру и для повышения этических ценностей в спорте.

Карточка белого цвета была показана арбитром медицинским бригадам "Бенфики" и "Спортинга", совместно оказавшим помощь футболистке, почувствовавшей себя плохо в первом тайме. Когда медики покидали поле, то Кампуш "наградила" их подобным образом. Они были смущены: обычно карточки в футболе все же показывают за нарушения.

Нововведение – часть работы ФИФА по модернизации футбола. Инициативу пока что поддержала только Португалия. А многим болельщикам непонятно, в чем ее смысл. Возможно, ФИФА стоит предоставить бонусы клубам за получение белой карточки.