Жена Малиновского нахамила болельщикам из-за украинского языка

Подписчики попросили футболиста дублировать посты в Instagram на родном языке

Украинский полузащитник Руслан Малиновский, который недавно перешел в "Марсель", в соцсетях опубликовал пост после матча с "Лорьяном" (3:1). Эта игра стала первой для футболиста в стартовом составе нового клуба.

29-летний футболист поблагодарил фанатов за хорошую поддержу на стадионе. Написан был пост был на английском языке. Один из подписчиков Малиновского оставил комментарий, в котором попросил игрока дублировать текст и на украинском языке, пишет FanDay.

Жена Малиновского посоветовала болельщику пользоваться функцией перевода текста.

В Украине Руслан Малиновский принадлежал "Шахтеру", но за донецкий клуб не провел ни минуты. Также в чемпионате Украины выступал за "Севастополь" и луганскую "Зарю". Потом четыре сезона провел в бельгийском "Генке", откуда в 2019 году перешел в итальянскую "Аталанту" за 13,6 млн евро. В Серии А провел 115 матчей и забил 23 гола. В январе стал игроком "Марселя.

Ранее Малиновский упрекнул главного тренера сборной Украины, что тот не может совладать с эмоциями после неудач.