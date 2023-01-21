Дружина Маліновського нахамила вболівальникам через українську мову

Підписники попросили футболіста дублювати пости в Instagram рідною мовою

Український півзахисник Руслан Маліновський, який нещодавно перейшов до "Марселя", в соцмережах опублікував пост після матчу з "Лор’яном" (3:1). Ця гра стала першою для футболіста у стартовому складі нового клубу.

29-річний футболіст подякував фанатам за хорошу підтримку на стадіоні. Написаний був пост англійською мовою. Один із підписників Маліновського залишив коментар, у якому попросив гравця дублювати текст і українською мовою, пише FanDay.

Дружина Маліновського порадила вболівальнику користуватися функцією перекладу тексту.

В Україні Руслан Маліновський належав "Шахтарю", але за донецький клуб не провів жодної хвилини. Також у чемпіонаті України виступав за "Севастополь" та луганську "Зорю". Потім чотири сезони провів у бельгійському "Генку", звідки у 2019 році перейшов до італійської "Аталанти" за 13,6 млн євро. У Серії А провів 115 матчів та забив 23 голи. У січні став гравцем "Марселя".

Раніше Маліновський дорікнув головному тренеру збірної України, що той не може впоратися з емоціями після невдач.