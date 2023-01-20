Гірше за Гондурас: російський футбол на останньому місці у світі

Перше місце посів бразильський чемпіонат

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) опублікувала рейтинг світових чемпіонатів за підсумками 2022 року. Раніше було складено рейтинг національних чемпіонатів за кількістю гольових моментів.

На жаль, в IFFHS не пишуть критерії, за якими складався рейтинг. Перше місце зайняв чемпіонат Бразилії. За ним англійська Прем’єр-ліга, іспанська Ла Ліга, німецька Бундесліга та італійська Серія А.

Чемпіонат України опустився із 27 на 73 місце. І цьому є просте пояснення – війна. Через повномасштабне вторгнення росії, УПЛ не дограла сезон-2021/22.

До речі, російська Прем’єр-Ліга посіла останнє, 80 місце, за підсумками 2022 року. Тепер росію обганяють чемпіонати Судану, Танзанії, Замбії та Гондурасу. За підсумками 2021 року росія займала 36-е місце.

Нагадаємо, що півзахисник італійського "Інтера" Генріх Мхітарян потрапив у гучний скандал. Футболіст намалював карту Вірменії, яка багатьом не сподобалася. Також ми пояснили, чому трансфер Михайла Мудрика із "Шахтаря" до "Челсі" зламав трансферний ринок у Європі.