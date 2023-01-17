Ексгравець "Шахтаря" потрапив у гучний скандал: він намалював карту своєї країни

Генріх Мхітарян вважає, що Нагірний Карабах належить Вірменії

Півзахисник міланського "Інтера" Генріх Мхітарян знявся у ролику для клубного телеканалу. Там вірменський футболіст мав розповісти про своє походження. Мхітарян намалював карту Вірменії разом із Нагірним Карабахом.

Такий вчинок Мхітаряна розлютив азербайджанців, які вважають ці території своїми. Футбольна федерація Азербайджану вже заявила, що подасть скаргу на футболіста в УЄФА та Італійську федерацію футболу, повідомляє NAM.

Слід зазначити, що Мхітарян твердо стоїть на своєму у питанні Нагірного Карабаху. У 2019 році він навіть не полетів із "Арсеналом" на фінал Ліги Європи до Баку.

Генріх Мхітарян добре відомий українським уболівальникам щодо виступів в УПЛ. У сезоні-2009/10 він грав за донецький "Металург", а потім із 2010 по 2013 виступав за донецький "Шахтар".

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