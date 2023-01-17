Экс-игрок "Шахтера" попал в громкий скандал: он нарисовал карту своей страны

Генрих Мхитарян считает, что Нагорный Карабах принадлежит Армении

Полузащитник миланского "Интера" Генрих Мхитарян снялся в ролике для клубного телеканала. Там армянский футболист должен был рассказать о своем происхождении. Мхитарян нарисовал карту Армении вместе с Нагорным Карабахом.

Такой поступок Мхитаряна взбесил азербайджанцев, которые считают эти территории своими. Футбольная федерация Азербайджана уже заявила, что подаст жалобу на футболиста в УЕФА и Итальянскую федерацию футбола, сообщает NAM.

Надо отметить, что Мхитарян твердо стоит на своем в вопросе Нагорного Карабаха. В 2019 году он даже не полетел с "Арсеналом" на финал Лиги Европы в Баку.

Генрих Мхитарян хорошо известен украинским болельщикам по выступлениям в УПЛ. В сезоне-2009/10 он играл за донецкий "Металлург", а потом с 2010 по 2013 выступал за донецкий "Шахтер".

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