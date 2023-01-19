В Ірані відклали футбольний матч через помічника путіна (відео)

Гелікоптер із російським чиновником на борту без попередження сів на футбольне поле в Ірані

У середу, 18 січня, гелікоптер з помічником президента рф Ігорем Левітиним приземлився на футбольному полі в місті Астара в Ірані незадовго до початку матчу першості країни. Напередодні офіційний Тегеран зробив резонансну заяву.

Про це повідомляє Iran International. За інформацією джерела, цей інцидент стався у місті Астара в провінції Гілян через "проблеми безпеки".

Зрештою початок футбольного матчу відклали на 40 хвилин. Повідомляється, що у гелікоптері знаходилися Ігор Левітин, помічник президента росії володимира путіна, а також іранські чиновники. Іранські ЗМІ зазначають, що Левітин прибув до Астари для участі у церемонії відкриття залізничної гілки, яка з’єднає Іран, Азербайджан та рф.

Один з очевидців навіть зняв гелікоптери чиновників на футбольному полі.

Раніше повідомлялося про жахливу трагедію на фіналі Кубка Перської затоки. Через тисняву перед стадіоном на матчі Ірак — Оман загинули люди, багато поранених.

Нагадаємо, український футболіст розповів, як у Казахстані ставляться до росіян.