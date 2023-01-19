В Иране отложили футбольный матч из-за помощника путина (видео)

Вертолет с российским чиновником на борту без предупреждения сел на футбольное поле в Иране

В среду, 18 января, вертолет с помощником президента рф Игорем Левитиным приземлился на футбольном поле в городе Астара в Иране незадолго до начала матча первенства страны. Накануне официальный Тегеран сделал резонансное заявление.

Об этом сообщает Iran International. По информации источника, данный инцидент произошел в городе Астара в провинции Гилян из-за "проблем безопасности".

В итоге начало футбольного матча отложили на 40 минут. Сообщается, что в вертолете находились Игорь Левитин, помощник президента рф владимира путина, а также иранские чиновники. Иранские СМИ отмечают, что Левитин прибыл в Астару для участия в церемонии открытия железнодорожной ветки, которая соединит Иран, Азербайджан и рф.

Один из очевидцев даже заснял вертолеты чиновников на футбольном поле.

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