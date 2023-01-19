Есть погибшие и много раненых: ужасная давка перед футбольным матчем в Ираке (видео)

Болельщики пытались попасть на финал Кубка Персидского залива

В четверг, 19 февраля, в иракском городе Басра запланирован финал Кубка Персидского залива, встречаются сборные Ирака и Омана. Ранее на этом турнире вратарь пропустил два глупых гола от Омана и попросил замену.

За несколько часов до финала произошла трагедия. Уже с вечера возле стадиона начали собираться болельщики. Они ночевали на тротуарах в надежде купить билет на игру. Но не всем повезло. И тогда тысячи фанатов попытались без билетов прорваться на стадион. Возникла давка, в которой травмы получили около 80 человек. Подтверждена смерть двух болельщиков, сообщает Al Jazeera со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Ирака.

Ирак принимает Кубок Персидского залива впервые с 1979 года. В 1979, 1984 и 1988 годах команда выигрывала этот турнир. За всю историю Кубок наций Персидского залива был разыгран 24 раза. Самая титулованная сборная Кувейта — 10 трофеев.

Ранее мы рассказывали, что на стадионе в Чили рухнула трибуна с болельщиками. А также сделали подборку "Топ-10 трагедий на футбольных стадионах: массовую гибель фанатов спровоцировали ливень, гранаты и гол".