Є загиблі та багато поранених: жахлива тиснява перед футбольним матчем в Іраку (відео)

Уболівальники намагалися потрапити на фінал Кубка Перської затоки

У четвер, 19 лютого, в іракському місті Басра заплановано фінал Кубка Перської затоки, зустрічаються збірні Іраку та Оману. Раніше на цьому турнірі воротар пропустив два дурні голи від Оману та попросив заміну.

За кілька годин до фіналу сталася трагедія. Вже звечора біля стадіону почали збиратися вболівальники. Вони ночували на тротуарах, сподіваючись купити квиток на гру. Але не всім пощастило. І тоді тисячі фанів спробували без квитків прорватися на стадіон. Виникла тиснява, в якій травми зазнали близько 80 осіб. Підтверджено смерть двох уболівальників, повідомляє Al Jazeera з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Іраку.

Ірак приймає Кубок Перської затоки вперше з 1979 року. У 1979, 1984 та 1988 роках команда вигравала цей турнір. За всю історію Кубок націй Перської затоки було розіграно 24 рази. Найтитулованіша збірна Кувейту — 10 трофеїв.

Раніше ми розповідали, що на стадіоні в Чилі впала трибуна з уболівальниками. А також зробили добірку "Топ-10 трагедій на футбольних стадіонах: масову загибель фанатів спровокували злива, гранати та гол".