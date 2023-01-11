Воротар пропустив два дурні голи та попросив заміну: істерика з Азії (відео)

Голкіпер Ємену зробив усе, щоб його команда не вийшла із групи

У Кубку націй Перської затоки пройшов матч, який зараз смакують у соцмережах. Збірна Омана обіграла Ємен — 3:2, а антигероєм зустрічі став голкіпер команди, що програла. Вже в першому таймі він пропустив два безглузді голи і попросив заміну. Раніше воротаря "МЮ" запідозрили, що він п’яний вийшов на матч.

На другій хвилині зустрічі 22-річний воротар Алі Фадль забив гол у власні ворота після навісу з кутового.

А на 37-й хвилині Фадль невдало ловив м’яч після удару зі штрафного і той перетнув лінію воріт.

Ця поразка позбавила шансів збірну Ємену вийти з групи у плей-офф.

Огляд матчу Оман — Ємен — 3:2.

За всю історію Кубок націй Перської затоки було розіграно 24 рази. Найтитулованіша збірна Кувейту — 10 трофеїв. А Ємен — єдина команда серед учасників, яка жодного разу не вигравала медалі.

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